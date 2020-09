Demon Slayer: Shinobu Kochou si mostra in tutta la sua grazia con questa figure

La grande e apprezzata epopea di Demon Slayer è indubbiamente riuscita a imporsi con grande forza fin dalla release del suo primissimo numero, potendo oggi contare su una fanbase composta sia da lettori che da spettatori semplicemente sconfinata, nonostante si sia affacciata sulla scena in tempi relativamente recenti.

La grande fama ottenuta dalla produzione, che oramai può contare su milioni e milioni di fan sparsi in ogni angolo del mondo - i quali non hanno mai perso l'occasione d'omaggiare il brand con cosplay e fan art di gran livello -, ha ovviamente portato molte compagnie ad avvicinarsi al franchise per realizzare prodotti a tema, il tutto allo scopo d'ottenere una fetta della proficua torta d'introiti generati. Tra i tanti, figurano anche i ragazzi di Por Aniplex Inc., tornati sotto i riflettori grazie alla presentazione di una splendida figure a tema Demon Slayer e specificatamente dedicata a Shinobu Kochou.

Come visionabile dalle immagini poste a fondo news, il lavoro si caratterizza per una grande quantità di dettagli e mette in mostra la nostra spadaccina in tutta la sua grazia, con una resa finale a dir poco magnifica. Secondo quanto annunciato dalla compagnia, il tutto è già preordinabile per un prezzo pari a 171 euro - senza contare le spese di spedizione -, mentre l'uscita è stata fissata per settembre 2021.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che proprio in queste ultime ore sono state presentate delle sneakers personalizzate a tema Demon Slayer da oltre 400 euro.