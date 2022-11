Demon Slayer: Shinobu è perfetta in questo cosplay di Agustina

Il manga di Demon Slayer si è concluso ormai da diverso tempo eppure, nonostante questo, il gioiellino di Koyoharu Goutouge continua a far parlare di sé grazie all'adattamento televisivo ancora lontano dal raggiungere il finale della storia. In attesa della nuova stagione, dunque, godiamoci questo cosplay di Shinobu.

L'intera community sta aspettando con trepidazione il debutto della stagione 3 di Demon Slayer che metterà al centro della scena due nuovi Pilastri, Kanroji e Tokito. Le aspettative sono ovviamente alle stelle visto che studio ufotable ci ha abitati ad un comparto tecnico eccezionale con animazioni visivamente spettacolari.

Ad ogni modo, uno dei cosplay migliori in circolazione di Shinobu è a cura della cosplayer brasiliana Agustina che ha dedicato al personaggio un intero set, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia. Il suo lavoro è stato molto apprezzato in rete, merito della resa dei dettagli e della fedeltà nei confronti del Pilastro degli Insetti. A tal proposito, sapevate che recentemente il doppiatore di Tomioka si è reso protagonsita di uno scandalo?

E voi, invece, cosa ne pensate di questa interpretazione personale di Shinobu, vi piace? Diteci cosa ne pensate, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.