Demon Slayer: Shinobu protagonista di uno splendo cosplay dell'artista giapponese Ururu

Tra i titoli che stanno crescendo sempre di più in termini di popolarità spicca senza alcun dubbio Demon Slayer, l’adattamento anime del manga omonimo di Koyoharu Gotouge che ha avuto un’esplosione dopo la straordinaria prima stagione curata dal celebre studio di animazione ufotable.

La serie è attualmente in onda con Demon Slayer 2 che sta ultimando gli ultimi episodi prima di proseguire con la Saga del Quartiere a Luci Rosse. Curiosamente, infatti, ufotable ha optato per un revival dell’arco narrativo del Treno Fantasma in 7 episodi con la saga successiva attesa alla partenza il prossimo 5 dicembre.

Ad ogni modo, in attesa delle nuove puntate originali la community sta continuando ad omaggiare il franchise attraverso l’arma della creatività. L’artista giapponese Ururu, infatti, ha realizzato uno splendido cosplay del Pilastro degli Insetti, Shinobu, uno dei personaggi tra l’altro più apprezzati dell’intera opera. La sua interpretazione personale, che potete ammirare in calce alla notizia, ha riscosso un notevole successo in rete, merito soprattutto dell’ottima fedeltà al personaggio originale.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell’apposito riquadro riservato qua sotto, ma non prima di aver dato un’occhiata alla nuova tecnica di Tanjiro nella 2x05 di Demon Slayer.