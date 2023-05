Demon Slayer: Shonen Jump festeggia il compleanno di Rengoku con un video speciale

Anche i personaggi degli anime hanno dei compleanni, spesso rivelati tramite databook e dichiarazioni degli autori. E oggi è il compleanno di Rengoku Kyojuro, è uno dei personaggi chiave nel manga e nell'anime Demon Slayer di Koyoharu Gotouge. È un membro dell'organizzazione dei Cacciatori di Demoni e uno dei personaggi più amati della serie.

Rengoku è conosciuto per la sua forza, il suo coraggio e la sua dedizione nel combattere i demoni. È un cacciatore di demoni di alto rango, noto per la sua abilità con la spada e la sua respirazione della fiamma, una tecnica che gli permette di sfoderare fiamme dalla sua nichirin per incenerire i suoi nemici. Il suo stile di combattimento energico e dinamico è affascinante da guardare e ha contribuito a rendere Rengoku uno dei personaggi più iconici della serie.

Il momento più significativo per Rengoku arriva durante l'arco narrativo del treno dell'infinito di Demon Slayer. Rengoku affronta un potente demone sul treno e mette in mostra tutto il suo valore e la sua determinazione nel proteggere le persone innocenti. Il suo sacrificio eroico contro Akaza e la sua morte commovente hanno fatto una profonda impressione sui fan e hanno reso Rengoku uno dei personaggi più amati della serie.

E proprio per questo, Shueisha ha realizzato uno speciale video per celebrare il compleanno di Rengoku Kyojuro. Il personaggio di Demon Slayer rivive la sua storia dalla nascita, con il confronto con la madre, e poi le battaglie che ha vissuto, in particolar modo l'ultima. In basso è disponibile il video di un minuto che farà sicuramente commuovere i fan del personaggio.