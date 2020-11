Demon Slayer, Shueisha sul possibile adattamento live action: 'Non possiamo rispondere'

Il settimanale giapponese Shukan Josei Prime ha recentemente anticipato il possibile arrivo di un adattamento live action di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, rivelando persino i nomi di alcuni componenti del cast. Interrogati dai giornalisti di Otaku USA, i ragazzi di Shonen Jump hanno semplicemente risposto con un sospetto "No comment".

Secondo quanto riportato dalla rivista giapponese, l'attrice classe 1999 Kanna Kishimoto (Kaguya Shinomiya nel live action di Kaguya-sama: Love is War) potrebbe interpretare Nezuko Kamado, mentre l'attore e cantante classe 1990 Masaharu Fukuyama dovrebbe indossare i panni del protagonista Tanjiro Kamado. Tra gli altri componenti del cast figurano Gackt (Muzan Kibutsuji), Sho Hirano (Zenitsu Agatsuma) Ryo Yoshizawa (Inosuke Hashibira), Takeru Sato (Giyu Tomioka) e Satomi Ishihara (Shinobu Kocho).

Nonostante si tratti di semplici speculazioni, è curioso che la casa editrice Shueisha non abbia negato la produzione dell'adattamento live action. Considerando il successo del film di Demon Slayer e della serie anime, oltre che del manga e del recente adattamento teatrale, è assolutamente possibile che l'opera venga trasposta in una serie televisiva o in uno o più lungometraggi.

Sempre secondo Otaku, il live action potrebbe essere nelle fasi iniziali della produzione, dunque difficilmente verranno rivelate nuove informazioni prima della fine dell'anno. In attesa di maggiori dettagli sul live action, vi ricordiamo che il film anime Demon Slayer: Infinity Train arriverà in Italia nel 2021.