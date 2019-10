Demon Slayer, la Shueisha ristampa le copie in emergenza ma non bastano: di nuovo esaurite

Quando un anime è ben fatto e riesce a conquistare il pubblico, inevitabilmente arrivano effetti benefici anche sulla controparte originale cartacea da cui è tratto. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba sembra però essere andato oltre il semplice "conquistare il pubblico", dato che il manga ormai è sold out in continuazione in ogni angolo del Giappone.

Mentre su Weekly Shonen Jump va in scena il capitolo 179, la Shueisha è in crisi per le continue richieste di ristampa di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Dopo la fine dell'anime, le vendite hanno subito un'ulteriore impennata, passando dalle predecenti 15.000/20.000 copie a volume a ben 45.000, numero abbassatosi solo la scorsa settimana a causa delle copie esaurite in ogni fumetteria.

Quindi non mancano negozi che sono costretti a scusarsi per le copie mancanti, come nella foto che potete vedere in calce, nonostante la Shueisha avesse fatto una ristampa di emergenza nei giorni scorsi, anticipandola da quella prevista a fine mese. Il dubbio è che potrebbe non bastare neanche ciò che sarà messo in commercio la prossima settimana, dato che sembra che Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba abbia avvinghiato tutto il Giappone nella sua morsa. Il manga cresce sempre di più e potrebbe riuscire, anche se solo per quest'anno, a superare il re dei re ONE PIECE.