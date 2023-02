Demon Slayer: una simpatica illustrazione tutta al femminile per San Valentino

Manca davvero poco al ritorno dell’anime di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, con la terza stagione in arrivo ad aprile 2023, e in attesa di scoprire come evolverà la storia di Tanjiro e dei suoi compagni nell’arco narrativo ambientato nel villaggio dei forgiatori di spade, la produzione ha voluto celebrare San Valentino con una nuova visual.

L’ottima accoglienza riservata in Giappone alla trasmissione degli ultimi due episodi della seconda stagione e del primo della terza, fa presupporre che anche l’effettivo ritorno dell’anime riuscirà a raggiungere i risultati sperati dallo studio d’animazione Ufotable, che ha condiviso con la community la simpatica illustrazione che potete vedere in fondo alla pagina.

Riunite tutte per la prima volta, e in versione chibi, Nezuko, Daki, le tre mogli dell’Hashira del Suono, Tengen Uzui, e Shinobu Kocho, Pilastro dell’Insetto, e Mitsuri Kanroji, Pilastro dell’Amore, sono state rappresentate con dei grembiuli mentre preparano dolci, pasticcini, cestini e regali per la festa degli innamorati. Un omaggio simpatico e leggero rispetto ai toni drammatici assunti dalla serie nelle ultime battute della seconda stagione.

Fateci sapere cosa ne pensate lasciando un commento qui sotto. Per concludere, ecco il nuovo trailer della terza stagione di Demon Slayer, dove Tanjiro e compagni danno sfoggio delle loro abilità, e vi lasciamo ad un bel cosplay dedicato a Kanroji, l’Hashira dell’Amore immerso nella natura.