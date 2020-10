Demon Slayer: il singolo Homura registra oltre 10 milioni di ascolti in una settimana

Grazie alla opening di Demon Slayer, “Gurenge”, la cantante LiSA ha raggiunto il successo mondiale. La opening ha battuto molti record di download e sembra proprio che la cantante stia per batterli ancora una volta grazie alla colonna sonora del film Demon Slayer: Infinity Train, “Homura”.

Il film Demon Slayer: Infinity Train è stato distribuito nella sale giapponesi la scorsa settimana ed ha avuto un successo mai visto prima. Il film, che ha come protagonisti Tanjiro, Nezuko e i loro compagni di viaggio, che salgono su un treno infestato da forze sovrannaturali, e fa proseguire la storia della prima stagione dell’anime.

Mentre la seconda stagione dell’anime non è ancora stata confermata dallo studio responsabile della produzione dell’anime, Ufotable, ci sono dei rumor ci fanno pensare che l'annuncio della seconda stagione di Demon Slayer arriverà molto presto. Mentre LiSA batte ogni record, non ci stupirebbe se fosse sempre la cantante giapponese ad occuparsi della seconda opening dell’anime!

L’account Twitter ufficiale della cantante, LiSA_Staff, ha twittato che il video musicale della canzone “Homura” è stato visto circa 10 milioni di volte in una settimana.

La data d'uscita del film in Italia non è ancora stata confermata, e la seconda parte della serie probabilmente vedrà la luce nel 2021. La storia di Tanjiro continuerà ad emozionarci!