Demon Slayer: le sneakers personalizzate di Tanjiro costano 450€, e sono eccezionali

Lo stilista indiano Dhwaj Goyal ha recentemente realizzato un paio di sneakers 100% fan made a tema Demon Slayer, catturando l'attenzione di migliaia di fan. Le scarpe richiamano il motivo presente nel completo da ammazzademoni di Tanjiro Kamado, e fanno parte di un set speciale denominato "Air Water Breathing Series".

In calce potete dare un'occhiata alle sneaker, ora disponibili all'acquisto per € 371,05 più spese di spedizione (€ 87,31), per un totale di circa 450 euro. Goyal aveva preparato in anticipo poco più di venti modelli ma, nonostante il prezzo abbastanza proibitivo, al momento ne rimangono disponibili soltanto due.

Etsy, il sito web dedicato all'e-commerce in cui è acquistabile il prodotto, descrive così le sneakers: "Combinazione marrone e verde con testo personalizzato. Le sneakers hanno una finitura di fabbrica e sono indossabili all'esterno senza preoccupazioni! Facilmente lavabile". Il tempo di spedizione dall'India è di circa 6-8 settimane.

Il prodotto non è in alcun modo affiliato con il marchio originale, ragione per cui non presenta diciture che citino l'opera di Koyoharu Gotouge. Il design d'altro canto presenta diversi riferimenti, tra cui spiccano gli orecchini di Tanjiro e la tecnica di respirazione dell'acqua.

Demon Slayer è, al momento, una delle opere giapponesi più famose al mondo, con oltre 80 milioni di copie del manga in circolazione e un film in arrivo nelle sale di tutto il mondo tra ottobre 2021 e il primo trimestre del 2021. A tal proposito, vi ricordiamo che il mese scorso è stato mostrato il terzo trailer di Demon Slayer: Infinity Train.

E voi cosa ne pensate? Vi piacciono le sneakers? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!