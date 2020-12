Demon Slayer: un sondaggio ha confermato l'immensa popolarità della serie in Giappone

La serie Demon Slayer scritta e disegnata dalla mangaka Koyoharu Gotoge, continua a stabilire dei record a dir poco impressionanti, nonostante si sia ormai conclusa da diversi mesi con il capitolo 205. Sembra infatti che la popolarità delle avventure di Tanjiro sia aumentata, come confermato da un recente sondaggio organizzato in Giappone.

L'ambientazione storica, con elementi mitologici e naturalmente una buona dose di combattimenti in puro stile shonen, ha saputo conquistare milioni di spettatori in tutto il mondo, dai bambini che frequentano le scuole elementari, fino ai pensionati, e in Giappone la passione mostrata nei confronti di quest'opera sembra essere molto più presente rispetto agli altri paesi.

Un recente report di Oricon Monitor Research ha stabilito che più del 90% dei partecipanti ad un sondaggio realizzato da loro, conosce la serie Demon Slayer, e tra questi il 40% ha visto l'intera serie anime, oppure ha letto tutti i capitoli del manga. Considerando tutte le risposte ottenute, il 57% dei partecipanti ha ammesso di aver sentito almeno una volta il nome della serie, quindi sommando le percentuali quasi il 98% degli intervistati conosce Demon Slayer.

Inutile dire che si tratta di un risultato impressionante. Successivamente è stato chiesto quale sia l'elemento che ha conquistato di più gli appassionati, che hanno risposto prevalentemente l'ambientazione. Un altro dato interessante riguarda il possesso dei volumi, più del 60% infatti ha l'intera serie in formato cartaceo.

Ricordiamo che gli animatori della serie sono stati pagati pochissimo, e vi lasciamo ad un perfetto cosplay dedicato a Nezuko.