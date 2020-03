Demon Slayer sorprende i lettori del capitolo 196 con Nezuko

In Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba abbiamo fatto subito la conoscenza di due dei personaggi principali: i fratelli Tanjiro e Nezuko Kamado. Lo scopo del loro brutale e oscuro viaggio è quello di trovare una cura per invertire la trasformazione demoniaca della sorellina e, con la fine del viaggio ormai prossima, questa realtà si sta avvicinando.

Mentre Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba si avvia alla conclusione con lo scontro finale tra Tanjiro e Muzan, naturalmente bisogna dedicare spazio anche a Nezuko Kamado. La ragazza trasformata in demone si è risvegliata quando il fratello era in pericolo, lanciandosi via dalla baita dove era nascosta per dirigersi in suo aiuto sul campo di battaglia. La medicina per farla tornare umana però ha ripreso a fare effetto, facendo ricordare alla ragazza il suo passato.

Il sangue demoniaco di Muzan perde efficacia e finalmente la vediamo ricordarsi di essere Nezuko Kamado. Ormai umana, la protagonista di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è arrivata poco fuori dalla città in cui Kibutsuji Muzan sta affrontando l'altro protagonista, Tanjiro, e uno degli ultimi cacciatori di demoni rimasti, Iguro Obanai. Mentre lo scontro volge al termine, grazie alle tante pozioni dagli effetti velenosi preparate da Tamayo, sembra che Nezuko non avrà quindi un ruolo di primo piano. Infatti la ragazza ha perso i suoi poteri da demone e la sua immortalità, pertanto sarebbe difficile se non addirittura impossibile riuscire ad essere incisiva nello scontro senza rischiare la morte. Conserverà i suoi poteri o dovrà fare da spettatrice?

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba tornerà sul numero 15 di Weekly Shonen Jump col capitolo 197 mentre il manga viene candidato al 24° Tezuka Osamu Cultural Prize.