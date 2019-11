Demon Slayer: la sorte di un personaggio è incerta negli spoiler del capitolo 184

Abbiamo già avuto modo di assaporare l'assenza di scrupoli di Koyoharu Gotouge, celebre autrice di Demon Slayer, nel togliere la vita ai personaggi della propria opera. Nonostante queste decisioni non sempre rendano felici i fan, sicuramente ad averne giovato è la coerenza narrativa che risulta così solida ed entusiasmante.

La determinazione di Yushiro, la scorsa settimana, ha permesso ai Pilastri di sferrare finalmente il contrattacco contro i poteri sconfinati di Muzan. Tuttavia, i cacciatori di demoni stanno avendo più difficoltà del previsto nel combattimento contro Kibutsuji, rischiando di perdere l'ennesimo compagno.

Gli spoiler del capitolo 184 di Demon Slayer, nel nuovo numero di Weekly Shonen Jump, hanno già iniziato a riempire le community dedicate, stupendo ancora una volta i fan con colpi di scena mozzafiato. Stando al nuovo capitolo, infatti, tutti i cacciatori di demoni rimasti in vita, ad eccezione dei Pilastri, si fiondano contro Muzan, al fine di guadagnare più tempo possibile all'arrivo dell'alba, prevista in 30 minuti, ma vengono immediatamente sterminati. Tuttavia, in un colpo di scena si scopre che il sangue del primo demone è contaminato di veleno e, pertanto, ogni colpo inflitto ai suoi avversari è un fendente velenoso. Tanjiro, ferito all'occhio, si ustiona gravemente in uno stato in bilico tra la vita e la morte. Ma a lasciare il segno indelebile ai fan sono state le parole di Kubutsuji che dopo la caduta del protagonista rivela:

"Kamado Tanjiro è morto."

Il tutto, avviene davanti agli occhi di un impotente Giyu che si maledice per non essere riuscito a salvare l'amico, fallendo nuovamente dopo la dipartita di Sabito. E voi, invece, cosa ne pensate della presunta morte di Tanjiro? Diteci la vostra, come sempre, nello spazio riservato ai commenti.