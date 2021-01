Demon Slayer: la spada di Tanjiro in scala reale nella riproduzione di Hikatana

Ai cacciatori di demoni è concesso l'utilizzo di alcune peculiari katane il cui ruolo è sterminare le mostruose creature che da secoli imperversano all'interno dell'immaginario di Demon Slayer. Le splendide lame ideate dall'autrice Koyoharu Gotouhe differiscono per forma e potere, ma trattengono ciascuna un fascino straordinario.

In molti hanno provato a forgiare la spada di Tanjiro, tuttavia di riproduzioni coerenti o in buona qualità ce ne sono ben poche. I ragazzi di Hikatana hanno così colto la palla al balzo e il successo del franchie per proporre le loro versioni delle mitiche spade di Demon Slayer. Le ultime arrivate sono quelle del protagonista e di Zenitsu, le stesse che potete ammirare in calce alla notizia. Esse sono interamente realizzate in legno metallico e si estendono per una lunghezza di 105 cm.

Le katane, insieme alle riproduzioni delle lame dei Pilastri, sono già preordinabili sul sito ufficiale al costo di circa 54,99 euro, un prezzo tutto sommato abbordabile. Ad ogni modo, tramite il link alla fonte potete visionare il catalogo di spade legate al franchise già disponibili all'acquisto. Ne approfittiamo per ricordarvi, inoltre, che recentemente Demon Slayer si è piazzato al primo posto per le vendite del merchandising superando persino titoli estremamente famosi in patria.

E voi, invece, cosa ne pensate delle katane di Hikatana, vi piacciono? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.