Demon Slayer, ecco le spade di Inosuke in scala 1:1 che riproducono le sue citazioni

Se siete fan dell'anime e manga di enorme successo Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, saprete già degli ombrelli ispirati alle lame Nichirin di Demon Slayer, ma se siete fan delle spade uniche mostrate nella serie, questa notizia vi renderà felici.

Bandai e il suo marchio di accessori e repliche "Proplica", che produce repliche in scala reale di armi iconiche degli anime, hanno offerto ai fan di Demon Slayer repliche fedeli delle lame Nichirin brandite da Tanjiro, Zenitsu e Rengoku.

Ma coloro che preferiscono lo stile selvaggio di Inosuke Hashibira non potevano unirsi al divertimento. Questo fino ad ora, grazie alla prima offerta "dual wield" di Proplica: una replica in scala reale delle lame Nichirin di Inosuke che riproduce le sue citazioni e le musiche dell'anime di Demon Slayer.

Le repliche delle lame in scala 1/1 riproducono più di 100 citazioni di Inosuke e brani di sottofondo dell'anime quando si passa da una modalità all'altra: "Demon Slaying" e "Boar Rush". Incrociando le lame e toccando le impugnature si attivano alcune di queste per ricreare la sensazione di Inosuke che si precipita in battaglia.

Questa è la prima volta che Proplica ha rilasciato un doppio set di lame Nichirin, e ha prestato molta attenzione a ricreare i bordi frastagliati e le impugnature fasciate delle spade di Inosuke. La coppia viene fornita con uno speciale espositore e un elenco di citazioni e registrazioni di brani.

La coppia di spade replica è attualmente disponibile da Premium Bandai per 16.500 yen in Giappone (circa 125 euro). In ultimo vi lasciamo con un perfetto cosplay a tema Demon Slayer 2 di Daki e vi ricordiamo che potete guardare gli episodi di Demon Slayer 2 su Crunchyroll.