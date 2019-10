Demon Slayer sta spadroneggiando nelle classifiche di vendita

Che gli anime abbiano spesso effetti positivi è risaputo, specie quando il manga di riferimento proviene da riviste importanti come Weekly Shonen Jump e alle spalle c'è una produzione degna di rispetto. L'effetto che sta ricevendo però Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba sembra uscire fuori da questi canoni, con vendite continue dei suoi volumi.

Dopo la conclusione della prima stagione, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba si lancia in un film. Nel frattempo però possiamo dare uno sguardo agli effetti che l'adattamento di Ufotable ha avuto sulle vendite del manga, e sono incredibili.

Oltre al fatto che la tiratura di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è praticamente raddoppiata solo negli scorsi mesi, il manga ha più che duplicato le vendite rispetto al periodo precedente della trasmissione dell'anime. Ma non è finita qui perché il 29 e il 30 settembre, come riportato dalla classifica di Shoseki Rankings, hanno dato il colpo di grazia: tutti e 16 i tankobon di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba sono stati nelle prime 16 posizioni delle due classifiche giornaliere.

Un risultato eccezionale e, con alcune stime, sappiamo che il volume 8 della serie ha venduto almeno 20.000 copie per giornata. In soli due giorni Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba potrebbe aver quindi venduto oltre 350.000 copie che vanno ulteriormente a rimpolpare il suo bottino annuale e lo rendono un valido concorrente per la top 5 delle serie più vendute del 2019.

Con l'arrivo del volume 17 il prossimo 4 ottobre, il manga di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba potrebbe anche ambire a competere se non superare The Promised Neverland, altro caposaldo di Weekly Shonen Jump esploso negli scorsi mesi sempre grazie all'adattamento animato e che pubblicherà lo stesso giorno il volume 16.