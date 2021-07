Demon Slayer: speciale triplo cosplay con Mitsuri Kanroji, Kocho Shinobu e Kanao Tsuyuri

I personaggi presentati in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba sono stati finora prevalentemente maschili. Esclusa Nezuko Kamado, sorellina del protagonista Tanjiro, c'è voluto un po' di tempo prima di vedere in gioco qualche altro personaggio femminile che risaltasse. Ciò è avvenuto principalmente nell'ultima fase della prima stagione dell'anime.

Negli ultimi episodi di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba abbiamo fatto la conoscenza di Kocho Shinobu, il pilastro degli insetti e che è intervenuta sul Monte Natagumo per aiutare i protagonisti, anche se stava rischiando di uccidere Nezuko; in seguito sono state proposte ai lettori e spettatori anche Mitsuri Kanroji, pilastro dell'amore, e Kanao Tsuyuri, spadaccina al seguito di Shinobu. Non si vedono praticamente mai tutte insieme nell'anime, ma uno speciale cosplay triplo riesce a riunirle.

La cosplayer taiwanese Nori si è fatta affiancare da altre due colleghe, Yangyi889 e Milkybird, per portare un cosplay triplo di Kanao, Mitsuri e Shinobu, proposte in modo fedele e accattivante. Il set di foto parte con una foto dei due pilastri, Kocho Shinobu e Mitsuri Kanroji, che poi si fanno affiancare nelle foto successive anche dalla più giovane Kanao Tsuyuri.

Un cosplay a tema Demon Slayer davvero ben realizzato e che include più personaggi. Le rivedremo in futuro in Demon Slayer anche se non subito dato che contro il nuovo demone di Kibutsuji Muzan è stato già presentato un altro pilastro.