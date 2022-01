Demon Slayer, il nuovo spettacolo teatrale sarà dedicato al Treno Mugen

Demon Slayer è l'opera che più di ogni altra ha conquistato il Giappone negli ultimi anni. Il manga scritto da Koyoharu Gotouge si è concluso con il volume numero 23 facendo registrare numeri fuori da ogni logica, mentre l'anime di Demon Slayer prosegue spedito con la seconda stagione.

Nell'ultima puntata, ovvero Demon Slayer 2x12, abbiamo assistito a uno splendido scontro tra i protagonisti e un temibile demone. Il nuovo arco narrativo, quello del Quartiere a Luci Rosse, ha fatto seguito a quello del Treno Mugen, dove era presente l'amatissimo personaggio di Kyojuro Rengoku. Nel Treno Mugen Tanjiro e i suoi compagni affronteranno una grande sfida, e si scontreranno con l'immensa potenza delle Lune Crescenti.

Un nuovo spettacolo teatrale di Demon Slayer è stato annunciato in Giappone di recente, e ora sappiamo ufficialmente che porterà in scena l'arco narrativo del Treno Mugen. Come possiamo vedere nella locandina condivisa su Twitter da @somoskudasai, l'opera verrà portata nei teatri giapponesi a partire dal 10 settembre 2022, e si intitolerà "Butai Kimetsu no Yaiba: Sono San Mugen Yume Ressha".

Non è la prima volta che vengono portati in scena spettacoli legati ai manga, che nel Paese del Sol Levante hanno molto successo. Naruto, Beastars e lo stesso Demon Slayer hanno invaso i teatri nipponici negli ultimi anni con ottimi risultati, e chissà che un giorno non vengano portati anche in occcidente.