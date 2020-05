Demon Slayer: la splendida figure di Inosuke si mostra in alcune immagini

Come molto probabilmente saprete, il grande successo riscosso dall'epopea di Demon Slayer, manga concretizzatosi grazie al duro lavoro di Koyoharu Gotōge, ha portato alla realizzazione di svariate produzioni a tema, alcune delle quali ancora devono giungere sul mercato, per la gioia di tutti i fan.

Tra serie animate, film, videogiochi e chi più ne ha più ne metta, la ricca fanbase del brand non potrebbe essere più felice, una valanga di produzioni che però stanno venendo affiancate anche da innumerevoli gadget a tema. Sono infatti tante le compagnie lanciatesi nella mischia per accaparrarsi una fetta dei guadagni, il tutto tramite prodotti pensati per ingolosire i più appassionati tra lettori e spettatori.

Tra le tante società in questione figurano anche i ragazzi di Model Palace Studio, i quali hanno ufficialmente svelato una nuova figure a tema Demon Slayer e dedicata a uno dei personaggi più peculiari e apprezzati dell'opera, ovvero Inosuke Hashibira. Come visionabile dalle immagini poste a fondo news, il prodotto si presenta ricco di dettagli, con Inosuke pronto per un potente attacco con la sua pericolosa spada. Secondo quanto annunciato, il lavoro - le cui dimensioni sono pari a 31x26x36cm - verrà venduto al prezzo di 259 euro, con prenotazioni già aperte e uscita prevista per il quarto trimestre del 2020. Nel caso in cui foste interessati, però, dovreste sbrigarvi, visto che in totale saranno resi disponibili solo 280 pezzi.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che in questi ultimi giorni è divenuto virale il video di uomo che ha ricreato la Danza del Dio del Fuoco, incredibile mossa vista in Demon Slayer.