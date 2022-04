Demon Slayer: una splendida Nezuko nel cosplay di Anastasia Komori

Ci si aspetta molto da Demon Slayer stagione 3, in arrivo il prossimo anno. Il lavoro straordinario di Ufotable ha contribuito a rendere una serie con buone aspettative un lavoro di successo e atteso in tutto il mondo. Le battaglie, fin dalla prima stagione, sono state animate in modo perfetto, migliorando di gran lunga le scene del manga.

Così come accadde nella prima stagione, anche la seconda ha messo in scena scontri davvero brillanti sotto quel punto di vista, coinvolgendo tutti i protagonisti di Demon Slayer e dando loro risalto. Anche Nezuko Kamado, ancora una volta, è riuscita a dare il proprio contributo in entrambe le fasi della scorsa stagione, mostrando anche alcuni potenziamenti importanti nello scontro con Daki e che hanno contribuito particolarmente allo sviluppo del personaggio.

Con l'ufficialità della terza stagione di Demon Slayer, è indubbio che Nezuko Kamado tornerà in azione anche il prossimo anno, insieme all'altro protagonista, il fratello Tanjiro. L'attesa però è tanta e in molti non sanno ancora quale sarà il destino dei due. Nel frattempo, la cosplayer Anastasia Komori si è dedicata all'anime con questo cosplay di Nezuko che indossa il suo kimono rosa senza sopravveste, con gli occhi demoniaci che brillano e perforano chi li guarda.