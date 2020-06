Demon Slayer: la splendida opening dell'anime ricreata in Animal Crossing!

Quando si parla di anime di successo è difficile non citare Demon Slayer, il capolavoro del 2019 di Studio Ufotable. La serie ha ricevuto apprezzamenti da critica e pubblico e poco tempo fa, un fan ha persino deciso celebrarne il successo realizzando un crossover con uno dei videogiochi più chiacchierati del 2020: Animal Crossing: New Horizon.

In cima all'articolo potete dare un'occhiata al fantastico video pubblicato dall'utente Sneaky Egg, in cui vengono ritratti Tanjiro, Nezuko, Zenitsu e il villain Muzan nell'isola del videogiocatore. Al di là di qualche piccolo effetto aggiunto in fase di editing, la clip è stata creata utilizzando unicamente gli strumenti reperibili in game.

Il video è un tentativo di ricostruzione di Gurenge, l'opening di Demon Slayer recentemente diventata un successo con più di 100 milioni di ascolti registrati sulle piattaforme streaming legali e una certificazione di triplo disco di platino. Si tratta anche della hit di maggior successo composta da LiSA, l'autrice giapponese famosa per aver realizzando le sigle di My Hero Academia, Sword Art Online, Fate e molti altri anime.

E voi cosa ne pensate? Vi piace il video? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui voleste scoprire le ragioni dietro il successo di Demon Slayer invece, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione dell'anime.