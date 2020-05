Demon Slayer: la splendida statua di Mitsuri si mostra in alcune immagini

Nonostante l'epopea di Demon Slayer abbia fatto non poca fatica a guadagnarsi un suo spazio sulla scena, con giusto una piccola nicchia di affezionati ad aver costellato la creatura di Koyoharu Gotōge, oggi il franchise è riuscito ha guadagnarsi la giusta fama, con milioni e milioni di fan sparsi in tutto il mondo.

Il grande successo riscosso dalla produzione, prima tramite il manga cartaceo e successivamente grazie all'apprezzatissimo adattamento animato, ha così portato velocemente innumerevoli compagnie a lanciarsi nella realizzazione di svariate produzioni a tema pensate per ingolosire un'utenza alla costante ricerca di novità con cui intrattenersi.

Questa volta, però, ad aver catturato l'interesse del pubblico troviamo il Magic Cube Studio, compagnia che ha ufficialmente presentato una nuova statua a tema Demon Slayer specificatamente dedicato alla nostra ben nota Mitsuri Kanroji. Il prodotto, come visionabile a fondo news, si caratterizza per una grande attenzione ai dettagli, con i poteri della ragazza che sono stati messi in vistosa mostra, il tutto per portare alla luce un risultato finale di grande qualità. Secondo quanto annunciato, l'opera si caratterizza per delle generose dimensioni - ovvero 43x36x33cm - affiancate da un prezzo purtroppo non esattamente alla portata di tutti, pari a quasi 300 euro. Il prodotto dovrebbe venir rilasciato verso fine 2020, mentre i preordini sono già aperti.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che Demon Slayer ha recentemente vinto un altro premio in Giappone, segno della qualità che contraddistingue la serie.