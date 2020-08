Demon Slayer: uno splendido cosplay di coppia riporta Iguro e Mitsuri a giorni più felici

Come in ogni manga shonen commerciale a un certo punto arriva il momento di creare le ship, ovvero gli accoppiamenti romantici tra i vari personaggi dell'opera. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba non è esente da questo ragionamento e alcune di queste sono già apparse con i pochi episodi della prima stagione dell'anime.

Ovviamente chi ha già letto il manga di Koyoharu Gotouge fino alla fine già sa quale sarà il destino di molti dei personaggi. Senza fare spoiler, si vedrà in diverse scene la vicinanza tra due dei cacciatori di demoni più forti, ovvero il pilastro dell'amore Mitsuri Kanroji e il pilastro della serpe Iguro Obanai. La ragazza è forzuta e seducente, ma anche vistosa con i suoi capelli rosa e verdi e sempre allegra. Iguro invece è più taciturno, con una maschera che gli copre parte del volto e si fa sempre accompagnare da un serpente.

Il duo di Demon Slayer è diventato protagonista di uno splendido cosplay di coppia creato da Arashi.Loki cosplay, un account che unisce i due fidanzati cosplayer Arashi e Loki, e fotografato da Bunnyhuan. In basso possiamo osservare un set di foto che ritrae insieme Mitsuri e Iguro in un ambiente pacifico e romantico, ben diverso da quello oscuro e asfissiante che abbiamo conosciuto durante gli avvenimenti della serie. Cosa ne dite di questo romantico doppio cosplay di Iguro e Mitsuri?

Non perdetevi il cosplay in solitaria di Mitsuri Kanroji realizzato dall'italiana Cynnamon Nya.