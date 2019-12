Demon Slayer: negli spoiler del capitolo 186 il triste passato di Sumiyoshi

Gli ultimi capitoli di Demon Slayer hanno dato ampio spazio alla componente bellica del manga, proponendo uno scontro ricco di colpi di scena. Dagli spoiler del 186° numero dell'opera, tuttavia, l'autrice ne approfitta per compiere un salto nel passato per raccontare la storia di Sumiyoshi.

Apparso per la prima volta in in sogno durante il ricovero di Tanjiro, a seguito al combattimento con la Sesta Luna Crescente, Sumiyoshi si è presentato immediatamente come un ordinario umano dalla caratteristiche, non solo fisiche, estremamente simili all'iconico protagonista dell'opera.

Il veleno di Muzan ha tolto il senso dell'olfatto a Tanjiro, ora in bilico tra la vita e la morte. Murata, infatti, si rende immediatamente conto che il protagonista non respira e non ha battito cardiaco, pertanto si affretta a cercare Yushiro affinché possa curarlo.

Nel frattempo, la coscienza di Tanjiro torna indietro nel tempo, ai tempi di Sumiyoshi, suo antenato. Quest'ultimo, dopo aver rivelato che gli orecchini sono un dono di sua madre, racconta di un fratello più grande, purtroppo sempre maltrattato dal padre. Dopo la morte della madre, per una attimo, pensò di intraprendere la strada del monachesimo, per poi decidere in seguito di andare semplicemente via di casa. Durante i suoi vagabondaggi, una notte, incontrò una donna della sua stessa età che aveva perso tutti i propri familiari a causa di un'epidemia. Passarono 10 anni e i due si sposarono.

Rimasta incinta, Sumiyoshi andò in giro in cerca di un dottore, e nel tragitto incontrò diverse persone ferite a cui prestò aiuto. Rientrato a casa, tuttavia, scoprì che sia sua moglie che suo figlio erano stati brutalmente assassinati. Sconvolto dalla scena, bruciò i corpi e organizzò ben presto una squadra di cacciatori di demoni per dare la caccia a Muzan. Quando i due furono faccia a faccia, Sumiyoshi capì di essere nato per eliminarlo.

