Demon Slayer: spunta in rete l'honest trailer di Mugen Train, il film dei record

Con quasi 50 milioni di dollari incassati in poco più di due mesi, Demon Slayer: Mugen Train è diventato il secondo film anime più visto nella storia degli USA, e ovviamente i ragazzi di Screen Junkies non hanno perso l'occasione per onorarlo con uno dei loro simpatici "Honest Trailer".

"Dal Giappone arriva un film che non è sicuramente la miglior introduzione al mondo degli anime", dice il narratore, "ma se siete già fan della saga, allora preparatevi al film straniero che ha registrato il miglior debutto di sempre nelle sale USA, confondendo all'inverosimile chiunque si sia recato al cinema per capire perché se ne parla così tanto!". Un inizio che è tutto un programma, e che anticipa poco più di quattro minuti di simpatiche battute sul blockbuster di Ufotable.

Nel caso in cui non conosciate il format, ricordiamo che Screen Junkies è un canale YouTube diventato famoso proprio a causa dei suoi "Trailer onesti", ovvero dei trailer dei film commentati da una voce narrante che scherza su trama e personaggi. Negli ultimi mesi i conduttori hanno scherzato su Tenet di Christopher Nolan e sui film candidati agli Oscar 2021, ma visto il successo della pellicola di Ufotable, per una volta hanno deciso di trattare anche un film anime.

Purtroppo il video è disponibile esclusivamente in lingua inglese, ma fortunatamente è sufficiente un livello scolastico per capire la maggior parte delle battute. Nel caso in cui abbiate già letto il manga o non vi infastidiscano gli spoiler fateci sapere cosa ne pensate nei commenti, e ricordate che Demon Slayer: Mugen Train arriverà in Italia su Prime Video il 13 luglio 2021.