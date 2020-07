Demon Slayer: la stagione 2 arriverà nella primavera del 2021?

Demon Slayer continua a essere uno dei franchise di punta di casa Shueisha, forte di un successo strepitoso e diverse decine di milioni di copie vendute in tutto il mondo. Merito di questa spinta in termini di popolarità è attribuibile anche all'ottimo adattamento animato promosso da Studio Ufotable.

Mancano ormai pochi mesi al debutto di Demon Slayer: Mugen Ressha-Hen, il film sequel che coprirà gli eventi del Treno Fantasma, la saga incentrata sulla figura del Pilastro del Fuoco. Il lungometraggio, salvo un ennesimo rinvio, dovrebbe debuttare in patria il prossimo 16 ottobre sempre sotto la produzione di Ufotable.

Ad ogni modo, una voce di corridoio dell'ultima ora vede il debutto della stagione 2 di Demon Slayer nella primavera del 2021. Fermo restando che si tratta di un mero rumor, e pertanto va preso con le dovute precauzioni, è strettamente probabile che al termine della proiezione della pellicola lo studio opterà per l'annuncio di un nuovo seguito dell'anime, in modo tale da continuare a sfruttare l'apice del franchise. In realtà, non è da escludere nemmeno che la seconda stagione sia in lavorazione parallelamente al lungometraggio, motivo che giustificherebbe il lieve scarto temporale, con l'esigenza del film di recuperare qualche mese di disavanzo per la produzione di una serie televisiva.

E voi, invece, siete in attesa del ritorno dell'anime? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata agli auguri di ufotable per il compleanno di Tanjiro.