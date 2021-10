Demon Slayer stagione 2 sarà più corta del previsto: la rivelazione di iQIYI

Su Crunchyroll è stato presentato Demon Slayer 2x01 domenica 10 ottobre 2021. Il ritorno dell'anime dei record ha mandato in visibilio tutto il pubblico che, grazie ai vari servizi, ha potuto vedere il primo episodio in tutto il mondo. Si riparte con l'arco del Treno Mugen, rivisto e ampliato da Ufotable in occasione della trasmissione televisiva.

Come sappiamo, una volta conclusa questa fase della durata di 7 episodi, dal 5 dicembre inizierà il vero arco narrativo inedito, la saga del Quartiere a Luci Rosse che ci accompagnerà per diversi mesi. Considerato però che l'anime era stato annunciato come 2-cour, ovvero che sarebbe stato trasmesso sia nell'autunno 2021 che nell'inverno 2022, era naturale pensare che l'anime avrebbe raggiunto i classici 25 episodi, magari anche i 26 visti nella prima stagione. Niente di più sbagliato, almeno secondo il catalogo di iQIYI International.

Il sito, come scoperto da vari insider MangAnimeMy, mette in lista la stagione 2 di Demon Slayer con soli 18 episodi totali, ben 7 mancanti rispetto alle previsioni iniziali. Di conseguenza, a meno di ribaltoni, Demon Slayer 2 sarà una stagione molto più corta del previsto e i contenuti inediti saranno concentrati in 11 episodi, praticamente come un anime stagionale 1-cour. Vedremo quindi in azione Tanjiro e gli altri in soli due archi narrativi e non tre, durante la riproposta della saga del Treno Mugen e la nuova saga del Quartiere a Luci Rosse.

Non è chiaro il perché di questa scelta e per ora bisognerà solo attendere una conferma ufficiale sullo stato della produzione.