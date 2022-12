Demon Slayer Stagione 2 è il nuovo doppiaggio italiano di Crunchyroll

Solamente da poche ore è stato annunciato un nuovo film di Demon Slayer in arrivo su Crunchyroll nel 2023, ma le buone notizie non finiscono qui, almeno per il pubblico italiano. La piattaforma d'intrattenimento streaming di proprietà Sony ha annunciato anche il doppiaggio italiano di Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba Stagione 2.

La Stagione 3 di Demon Slayer arriverà nel mese di aprile 2023 ed è dunque giunto il momento per rinfrescare la memoria rivivendo la seconda parte della produzione Ufotable. I fan italiano potranno ora farlo in un modo speciale e inedito. Su Crunchyroll è in arrivo il doppiaggio italiano della seconda stagione di Demon Slayer, composta dagli archi narrativi intitolati Mugen Train ed Entertainment District.

Basato sul film dei record Demon Slayer - Il Treno Mugen, il Mugen Train Arc di Demon Slayer è composto da sette episodi in cui gli spettatori fanno la conoscenza in maniera più approfondita del Pilastro della Fiamma Kyojuro Rengoku. Si accenderà nuovamente la sfida con la Terza Luna Crescente Akaza. La sigla di apertura di questa parte dell'anime è "Akeboshi" di LiSA, mentre la chiusura è il brano "Shirogane".

Nella Saga del Distretto a Luci Rosse, Tanjiro, Inosuke, Zenitsu e Nezuko si avvenutrano nel quartiere dei piaceri di Yoshiwara al fianco del Pilastro del Suono Tengen Uzui. La loro missione è cacciare il demone Daku e suo fratello Gyutaro, i due fratelli conosciuti come la Sesta Luna Crescente. In questo caso la sigla d'apertura è "Zankyosanka", mentre quella di chiusura "Asa ga kuru". Vi ricordiamo che da poco su Crunchyroll sono arrivati i doppiaggi italiani di Mob Psycho 100 e Dr.STONE. E voi seguirete nuovamente l'avventura di Demon Slayer Stagione 2 in questa veste inedita?