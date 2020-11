Demon Slayer stagione 2 sta per diventare realtà? Un annuncio in arrivo su Shonen Jump

La stagione 1 di Demon Slayer è finita col botto, aiutando l'esplosione di uno dei successi più straripanti del mondo di manga e anime. I fan giapponesi poi di recente si sono goduti il primo film della saga, Demon Slayer Movie: Infinity Train che sta facendo sfaceli ai botteghini giapponesi e minaccia di conquistare nuovi record.

Purtroppo i fan nostrani dovranno ancora aspettare per vedere il film di Demon Slayer in Italia, ma in Giappone non si fermano. Ci sono già molte voci su una eventuale seconda stagione di Demon Slayer, ma adesso Weekly Shonen Jump potrebbe aver lanciato indizi sull'annuncio imminente.

Il numero 51 della rivista leakato in queste ore ha inserito tra le proprie pagine alcuni disclaimer relativi a Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba e soprattutto un annuncio importante relativo al brand in arrivo nel prossimo numero, il 52. Questo uscirà nelle edicole e fumetterie nipponiche tra una decina di giorni, ma inevitabilmente le informazioni trapeleranno prima.

Ovviamente il dito viene subito puntato verso una seconda stagione di Demon Slayer, tanto attesa e che proseguirà la trasposizione del manga di Koyoharu Gotouge. In minor probabilità, è possibile che invece venga confermato e quindi annunciato il live action di Demon Slayer, anche questo con tante voci che circolano nel web ma finora non confermate. La prossima settimana conosceremo la verità, ma naturalmente invitiamo a prendere il tutto con la dovuta cautela dato che potrebbe trattarsi anche di prodotti di merchandising importanti ma relativi al solo mercato giapponese.