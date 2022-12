Demon Slayer stagione 3, gli aggiornamenti sono vicini: la data del prossimo PV è decisa

Chi ha letto il manga sa già cosa aspettarsi da Demon Slayer stagione 3, ma che non è conosciuto dagli spettatori dell'anime. Dopo l'arco del quartiere a luci rosse che ha visto una grande sfida con una luna crescente, i protagonisti dovranno prendersi un attimo di pausa, con Tanjiro che tra l'altro ha bisogno di riforgiare la propria nichirin.

La katana quindi deve essere portata al villaggio dei forgiatori, ed è lì che ci sarà un pezzo importante della stagione 3 dell'anime. Il teaser trailer di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha già confermato la presenza di ben due pilastri, ma si sa poco altro. Cosa dovranno aspettarsi gli spettatori dell'anime? La risposta arriverà a breve, dato che sui social lo staff dell'anime ha annunciato novità a breve.

Un PV di Demon Slayer stagione 3 sarà trasmesso il 10 dicembre 2022, dopo una trasmissione speciale del film Demon Slayer: Il treno Mugen. Questo "Promotion Reel 2023" servirà per rivelare ulteriori dettagli sugli episodi che arriveranno nel 2023. È probabile, in ogni caso, che arriveranno ulteriori informazioni e video durante la Jump Festa 2023 che si terrà una decina di giorni dopo in Giappone e dove ci sarà un panel dedicato a Demon Slayer.