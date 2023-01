Demon Slayer stagione 3, in arrivo aggiornamenti: ecco quando, manca pochissimo

La battaglia al monte Natagumo segnò la morte di una delle lune di Kibutsuji Muzan. Lo stesso è accaduto durante il film Demon Slayer: Il Treno Mugen, con la morte di Enma, e durante la seconda stagione dell'anime che ha visto la sconfitta di Daki e Gyutaro. Ma sopravvivono ancora altre Lune Crescenti al servizio di Kibutsuji Muzan.

E per questo è necessario che i protagonisti di Demon Slayer tornino alla carica, per poter arrivare al loro obiettivo finale, ovvero uccidere quella creatura assetata di sangue che sogna l'immortalità e un mondo di demoni. Ci sarà il loro ritorno in Demon Slayer stagione 3, un anime che si sta facendo attendere da parecchio. Ufotable ha già presentato al pubblico alcuni teaser, immagini e dei video, ma i primi trailer di Demon Slayer 3 non bastano più. Con la messa in onda che si avvicina, è tempo di pubblicare nuovi aggiornamenti.

Ed è ciò che accadrà durante questa settimana. A inizio febbraio, infatti arriveranno novità su Demon Slayer stagione 3. Come comunicato dal sito ufficiale, con la notizia ripresa immediatamente da alcuni account Twitter come AnimeTV, Demon Slayer 3 si rivelerà con altre informazioni venerdì 3 febbraio 2023. Non è ancora ben noto cosa verrà rivelato durante questo panel, se si tratta di un nuovo trailer, di nuovi doppiatori aggiunti al cast o se ci saranno altre novità succose.

Non resta che attendere qualche giorno per scoprire cosa bolle in pentola per Demon Slayer stagione 3, che già ha il sapore di uno degli anime più attesi dell'anno.