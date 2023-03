Demon Slayer Stagione 3: la data di uscita nel trailer di Crunchyroll

Dopo il grande successo di Demon Slayer: Verso il Villaggio di Forgiatori di Katana al box office italiano, Tanjiro Kamado e la Squadra Ammazza Demoni stanno per fare il loro ritorno. L'uscita di Demon Slayer Stagione 3 si avvicina con il nuovo trailer di Crunchyroll.

La lotta eterna tra i Pilastri e le Lune Crescenti sta per riprendere. La prossima tappa del viaggio di Tanjiro e compagni comincerà il 9 aprile, con l'arrivo di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Stagione 3 su Crunchyroll. La piattaforma detiene i diritti della serie in esclusiva e trasmetterà una nuova puntata sottotitolata in italiano a settimana in simulcast streaming. La terza stagione di Demon Slayer sarà composta da 11 puntate.

Per l'occasione è stato diffuso un video promozionale che avvicina gli spettatori al prossimo arco narrativo di Demon Slayer, tratto dalla serie manga di Koyoharu Gotoge che conta oltre 150 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Dopo gli eventi della prima e seconda stagione, la prima puntata di Demon Slayer 3 riprenderà con il racconto che gli spettatori del film Verso il Villaggio di Forgiatori di Katana hanno già avuto modo di scoprire negli ultimi minuti. Tanjiro è diretto verso il Villaggio dei Forgiatori di Katana, dove ad attenderlo ci saranno i Pilastri della Nebbia e dell'Amore, Muichiro Tokito e Mitsuri Kanroji. In Demon Slayer 3 non ci saranno Inosuke e Zenitsu.