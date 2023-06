Demon Slayer: la Stagione 3 è peggiore delle precedenti? Le critiche dei fan analizzate

Quando si parla di Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba si pensa a una delle serie anime più riuscite dell'intera industria giapponese, merito di una trama emozionante e avvincente, ma anche e soprattutto di un livello tecnico eccelso esibito da Ufotable. Eppure, la terza stagione ha evidentemente rovinato quell'alone di perfezione.

Demon Slayer Stagione 3 è stato circondato da critiche per tutto il corso della sua trasmissione e ora che l'arco del Villaggio dei Forgiatori di Katana è giunto al suo ultimo episodio si possono finalmente trarre delle conclusioni su questa serie.

A dire il vero, confrontando le valutazioni su MyAnimeList è possibile notare che il gradimento del pubblico ha un andamento piuttosto simile tra tutte e tre le stagioni animate di Demon Slayer. Basta però navigare sui social per capire quanto la stagione in corso non sia propriamente la più elogiata.

La principale critica rivolta dai detrattori riguarda l'uso della 3DCG combinata alle classiche animazioni in due dimensioni. Più volte è infatti sembrato che l'innovativa scelta di Ufotable non si sposasse al meglio con lo spirito di Demon Slayer. Soprattutto negli ultimi episodi, tuttavia, la situazione è mutata. Le animazioni in CG del drago Zohakuten aggiungono infatti una profondità al combattimento che difficilmente si sarebbe potuta raggiungere attraverso i sistemi tradizionali.

Il vero motivo per cui Demon Slayer 3 è così tanto criticato non risiede nelle animazioni, ma bensì nella narrazione dello Swordsmith Village Arc. Così come già accadde con Rengoku e Uzui, viene riproposta per l'ennesima volta la solita formula, presentazione di un nuovo Pilastro, comparsa di una Luna Crescente e combattimento. A ciò, va aggiunto che in questa terza stagione per bene tre volte i combattimenti vengono interrotti da flashback di breve durata sulla storia dei protagonisti, prima Genya, poi Muichiro Tokito e infine Mitsuri Kanroji. Questa struttura narrativa pecca di ripetitività, come ha fatto notare il pubblico. Ecco dunque spiegato il motivo per cui la terza stagione di Demon Slayer 3 non è la peggiore, ma piuttosto quella con la formula più debole. Con la quarta stagione di Demon Slayer già in produzione, Ufotable dovrà cercare un modo per svecchiare un incipit che oramai sa di già visto.