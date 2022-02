Demon Slayer stagione 3: quando potrebbe uscire il continuo della saga dei cacciatori

Nel 2019 fu il turno della prima stagione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, adattamento di Ufotable dell'omonima serie fumettistica pubblicata su Weekly Shonen Jump, che partì in sordina ma che sul finale creò un'onda d'urto di popolarità tale da far schizzare alle stelle le vendite di ogni merce relativa alla saga.

Il 2020 ha ospitato invece il film Demon Slayer Movie: il Treno Mugen, mentre la fine del 2021 ha visto inizialmente la riproposta degli eventi del film e poi contenuti inediti nella seconda stagione di Demon Slayer. Gli episodi stanno per raggiungere il finale di questa saga del quartiere a luci rosse e già ci sono le prime possibilità di vedere Demon Slayer 3.

Una terza stagione inevitabilmente verrà prodotta, d'altronde stiamo parlando di uno degli anime più adorati e di successo degli ultimi anni. Resta quindi da stabilire il quando: Demon Slayer stagione 3 quando sarà trasmessa? I prossimi eventi richiederanno comunque tempo per essere prodotti ma, considerata la situazione, la stagione 3 potrebbe avere 12 o 13 episodi al massimo.

Non è quindi da escludere un suo arrivo a partire dalla stagione autunnale del 2022, prevista per ottobre, anche se la data d'inizio più probabile di Demon Slayer 3 è da ricercare nei primi due trimestri del 2023, gennaio e aprile in primis.