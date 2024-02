Demon Slayer: la Stagione 4 adatterà anche l'arco del Castello dell'Infinito?

Ormai è risaputo che Demon Slayer 4 andrà incontro a un grave problema. Dopo gli eventi del Villaggio di Forgiatori di Katana, Ufotable ha l'arduo compito di adattare l'arco narrativo più breve del manga di Koyoharu Gotoge. Ma la Stagione 4 di Demon Slayer si fermerà all'arco dell'Addestramento dei Pilastri, o andrà oltre?

Mentre il film Demon Slayer Verso l'Allenamento dei Pilastri fa record nei cinema giapponesi, i fan si domandano cosa riserberà loro la prossima stagione animata. Sappiamo che quello dell'Allenamento dei Pilastri è un arco della durata di soli nove capitoli, per cui basare un'intera stagione esclusivamente su questa saga significherebbe dare vita a una stagione brevissima. In precedenza, Ufotable ha adatto i 13 capitoli dell'Infinity Train in 7 episodi. Tenendo ciò in conto, oltre che la premiere speciale di 1 ora, Demon Slayer 4 potrebbe durare al massimo 4-5 episodi. Ma sarà realmente così, oppure la storia proseguirà entrando nell'arco finale?

Per ovviare alla mancanza di contenuti, Demon Slayer 4 includerà materiale originale. Ci saranno scene 'anime only' e pare inoltre che Ufotable possa adattare alcune delle storie narrate nelle novel di Kimetsu no Yaiba. Adattare tutto l'arco del Castello dell'Infinito in Demon Slayer 4 è impossibile, ma non ci sorprenderemmo se questa stagione si chiudesse con un cliffhanger. Il finale di Demon Slayer 4 potrebbe portare i cacciatori di demoni all'interno della fortezza nemica.