Demon Slayer, la Stagione 4 andrà incontro a un grosso problema: di che si tratta?

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba sta per tornare con la quarta stagione dell'anime ad aprile di quest'anno. La sfida principale sarà affrontare la trama dell'Hashira Training, presente nell'opera originale di Koyoharu Gotoge, composta da pochi capitoli che potrebbero non essere abbastanza per riempire una stagione intera.

A differenza di molti altri anime, Demon Slayer di solito segue fedelmente il materiale originale senza aggiunte significative e molti escludono la possibilità che vengano aggiunti episodi o scene filler. Tuttavia, la mancanza di pagine adattabili - solo nove capitoli per l'arco narrativo To The Hashira Training - potrebbe necessariamente portare a una maggiore presenza di contenuti originali rispetto alle stagioni precedenti.

Questa sfida potrebbe essere anche un'occasione per approfondire ulteriormente lo sviluppo dei Pilastri. Nelle fasi finali del manga, la mancanza di tempo dedicato a questi personaggi al di fuori dei combattimenti è stata una scelta che non ha fatto impazzire i lettori.

La quarta stagione di Demon Slayer potrebbe colmare questa lacuna, consentendo ai personaggi di crescere e farsi conoscere dal pubblico al di là delle minacce imminenti. Intanto, il franchise si avvicina all'uscita del film anime Demon Slayer Verso l'Allenamento dei Pilastri, in arrivo anche in Italia, che immergerà il pubblico nel nuovo arco narrativo attraverso l'adattamento dei primi due capitolo della saga.