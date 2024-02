Demon Slayer, la Stagione 4 dell'anime si rivelerà un grande errore?

Il 22 febbraio arriverà nei nostri cinema Demon Slayer - Verso l'Allenamento con i Pilastri, il nuovo film dedicato all'opera di Koyoharu Gotoge, che farà da raccordo tra il finale della terza stagione dell'anime e l'inizio della quarta. A proposito della Stagione 4, sono emersi alcuni dubbi in merito alla saga che adatterà. Occhio agli spoiler!

Chi ha letto il manga di Demon Slayer sa che il prossimo arco narrativo, dedicato all'allenamento con i Pilastri, dura circa 7 capitoli e tratta il periodo di addestramento dei protagonisti, precedente alla battaglia finale nel Castello dell'Infinito.

Poiché il materiale da trasporre è esiguo, c'è il rischio che Demon Slayer incorra in un grosso problema: i filler. D'altronde, a meno che le puntate non siano meno delle canoniche 12, la saga da adattare è decisamente di transizione. In fondo, vedremo semplicemente i Pilastri allenare non solo gli Tsukugo, cioè i cacciatori di demoni più talentuosi, ma anche quelli di basso rango.

Probabilmente, la porzione di manga della Stagione 4 si sarebbe prestata maggiormente ad una pellicola cinematografica - come accaduto con l'arco del Treno Mugen - ma avrebbe corso un rischio diverso. Infatti, essendo una saga poco dinamica e preparatoria, una versione cinematografica soffrirebbe parecchio di problemi di ritmo, non avendo dalla sua l'elemento action in nessun momento del film.

Noi siamo però fiduciosi che, ancora una volta, lo studio Ufotable possa regalare ai fan un adattamento anime degno e superiore alla controparte cartacea, come accaduto in precedenza. Avete letto il manga? Che ne pensate di questo arco narrativo in formato seriale? Fatecelo sapere nei commenti!