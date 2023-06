Demon Slayer, la stagione 4 è ufficiale: teaser trailer e locandina per il prossimo arco

L'ultimo lungo episodio di Demon Slayer 3 ha chiuso definitivamente la saga del Villaggio dei Forgiatori. Il breve arco narrativo ha occupato completamente questa stagione, portando Tanjiro lontano dai soliti compagni Inosuke e Zenitsu, ma affiancandolo con due pezzi grossi del calibro di Mitsuri Kanroji e Tokito Muichiro.

In un lungo episodio finale, durato oltre un'ora, Tanjiro e gli altri si sono occupati del demone rimasto, Hantengu, mettendo fine al suo regno di terrore. Ma ci sono state tante altre novità importanti nel finale di stagione. Demon Slayer 3x11 è stato un episodio all'altezza delle aspettative, ma la storia di questi cacciatori di demoni non è di certo finita, nonostante le recenti vittorie. E sono gli ultimi secondi a regalare una piacevole sorpresa ai fan.

Come ormai di consueto, Ufotable ha inserito una breve scena post crediti che fa da annuncio ufficiale della stagione 4 di Demon Slayer. Con un teaser trailer, la casa d'animazione nipponica ha rivelato la produzione della prossima saga, intitolata "Hashira Geiko Arc", ovvero "Arco dell'allenamento con i pilastri". Non è un caso quindi se nell'immagine di anteprima appaiono tutti i pilastri attualmente vivi.

Sono state pubblicate anche alcune singole locandine, come fatto per le scorse stagioni: ci sono due volti già conosciuti, come il pilastro degli insetti Kocho Shinobu e il pilastro dell'acqua Giyu Tomioka; tuttavia c'è spazio anche per tre cacciatori che finora hanno ricevuto poco spazio: il pilastro della terra Himejima Gyomei, il pilastro del vento Sanemi Shinazugawa e il pilastro della serpe Iguro Obanai.

Non c'è ancora una data di uscita ufficiale di Demon Slayer 4, ma presumibilmente la serie non andrà in onda prima del 2024.