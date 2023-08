Demon Slayer: ci sarà mai una Stagione 5? L'ultima saga verrà forse adattata con un film

Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba è una delle serie animate più popolari degli ultimi anni, merito di una storia intrigante e commovente, di combattimenti adrenalinici, ma soprattutto grazie al lavoro straordinario dello studio Ufotable. Tuttavia, l'anime televisivo potrebbe giungere a conclusione dopo la Stagione 4.

Da poco abbiamo vissuto l'arco narrativo del Villaggio di Forgiatori di Katana, ma Demon Slayer potrebbe tornare presto con la quarta stagione. Considerando che la prossima sarà una saga breve, lo studio d'animazione potrebbe adattare l'Hashira Training Arc già nel 2024. Tuttavia, in seguito, l'anime potrebbe non ricevere una Stagione 5.

Secondo dei leak emersi nelle ultime ore, Demon Slayer 5 non ci sarà. L'adattamento del manga di Koyoharu Gotoge proseguirebbe per mezzo di alcuni lungometraggi. L'insider @oecuf0 ha rivelato che Ufotable avrebbe in mente di proseguire la storia di Tanjiro Kamado con una serie di anime movie. L'arco narrativo del Castello dell'Infinito, dunque, potrebbe non arrivare in TV, ma al cinema. In sua attesa, ecco una fan animation del Castello dell'Infinito di Demon Slayer.

L'Infinity Castle Arc corrisponde al finale della serie e a differenza della saga che verrà adattata nella quarta stagione ha una lunghezza di ben 47 capitoli. Per adattarla tutta, dunque, servirebbe ben più di un film, soprattutto se si considera che il Mugen Train Arc – primo film della saga – dura appena 13 capitoli. Stando a ciò, l'arco del Castello dell'Infinito di Demon Slayer potrebbe essere adattato in tre lungometraggi.