Demon Slayer, quante stagioni anime ci saranno in totale?

Nel 2019, Ufotable ha iniziato la trasmissione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, anime che inizialmente è stato messo in ombra da L'Attacco dei Giganti e One-Punch Man ma che, sul finale, è letteralmente esploso dando inizio a uno dei fenomeni più devastanti dell'industria di anime e manga.

Il suo impatto è stato enorme a livello nipponico e mondiale, con milioni di copie vendute del manga, merchandising di ogni tipo a ruba - anche letteralmente - e progetti di ogni genere tra videogiochi e film. Tutti però aspettano il prosieguo dell'anime, con Demon Slayer 2 pronto al debutto del 10 ottobre 2021. Tanjiro e gli altri saranno alle prese inizialmente con la saga del Treno Mugen, riadattata per la serializzazione televisiva, e poi con le nuove ambientazioni del quartiere a luci rosse. Ma in totale quante stagioni avrà Demon Slayer? Per quanto tempo ancora dovremo aspettarci i cacciatori di demoni in azione?

Naturalmente il numero ufficiale non è stato ancora rivelato; tuttavia, il manga di Koyoharu Gotouge si è già concluso con 23 volumi nel 2020 e pertanto Ufotable non ha molto altro materiale a disposizione da adattare, a meno di non creare filler fatti ad hoc. La stagione 2 di Demon Slayer adatterà il quartiere a luci rosse e si ipotizza anche l'arco successivo, lasciando quindi spazio soltanto alla battaglia finale. Lunga e cruenta, questa sarà praticamente impossibile da spezzare in più stagioni.

Per questo è molto probabile che Demon Slayer si concluda in 3 stagioni complessive, che porterebbe l'anime ad avere circa 75-80 episodi totali. Rimane comunque viva una remota ipotesi di avere uno scorporo di un arco narrativo con una terza stagione da 12-13 episodi, per poi rimandare la fase finale a una grande quarta e ultima stagione.