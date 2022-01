Demon Slayer: Star Comics annuncia l'arrivo del fanbook ufficiale della serie

La serie di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è diventata in breve tempo una delle opere più seguite, discusse, apprezzate e remunerative dell’intera industria che incorpora anime e manga. Era quindi inevitabile che la community realizzasse materiale utile a coinvolgere altre persone nell’universo ideato da Koyoharu Gotoge e magari approfondirne alcuni aspetti.

Da questa collaborazione è nato il primo fanbook ufficiale di Demon Slayer, uscito inizialmente in Giappone il 4 luglio del 2019, e che presto arriverà in Italia grazie alla casa editrice Star Comics, di cui trovate il post con l’annuncio in calce alla notizia.

Si tratta di un volume più corposo rispetto al classico tankobon, sia per dimensioni che per numero di pagine, 216 nello specifico, nel quale saranno presenti numerose illustrazioni interamente a colori, focus sui personaggi principali, storyboard della storia originale da cui Gotoge poi ha ideato il racconto di Tanjiro Kamado.

Inoltre all’interno del volume, disponibile a partire dal 19 gennaio 2022 al prezzo di 19,90 euro, ci sarà uno speciale one shot inedito che porterà i fan nel Demon Slayer Campus. Per concludere ricordiamo che Demon Slayer è stato eletto miglior manga del 2021 da Da Vinci, e vi lasciamo ripercorrere tutte le forme assunte di Muzan Kibutsuji.