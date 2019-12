Demon Slayer: la star giapponese LiSA canta l'intera Opening "Gurenge" in un solo take

Tra le migliori Opening di questo incredibile 2019 si annovera senza dubbio Gurenge, la hit composta e cantata dalla star giapponese LiSA per Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. La traccia ha fatto parlare di se per diversi mesi e visto l'incredibile successo riscosso in termini di streaming, la cantautrice ha deciso di fare un piccolo regalo ai fan.

Qualche giorno fa infatti, il canale YouTube THE FIRST TAKE ha confermato che LiSA avrebbe partecipato al quinto episodio del suo show, durante il quale gli sarebbe stato richiesto di cantare in un solo take l'intera Opening di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Nella clip, visibile in cima all'articolo potete dare un'occhiata alla strepitosa performance dell'artista accompagnata dal piano di Kousuke Noma.

Il format di THE FIRST TAKE è generalmente ritenuto insidioso da parte degli artisti perché non ammette errori e non concede seconde possibilità. Il video, pubblicato lo scorso 6 dicembre, ha già ottenuto circa 2 milioni di visualizzazioni.

LiSA, acronimo di Love is Same All, è il nome d'arte della trentaduenne giapponese Risa Oribe. Nel corso della sua breve carriera la cantautrice è riuscita a distinguersi soprattutto nel settore anime, dove ha cantato le sigle di Angel Beats, Sword Art Online, Fate/Zero e molti altri, firmando numerosi successi e riuscendo a pubblicare ben 7 album negli ultimi 8 anni. Recentemente, la sua hit Gurenge è stata premiata ai Newtype Anime Awards.

E voi cosa ne pensate? Che voto dareste a questa performance? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata alla nostra recensione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.