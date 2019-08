Demon Slayer questo statuetta in feltro di Nezuko vi migliorerà la giornata!

Nezuko Kamado è recentemente diventata virale, grazie alla tenerissima scenetta mostrata nell'episodio 21 di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Un fan ha così deciso di rendere omaggio alla sorella di Tanjiro costruendo a mano un bellissimo pupazzetto in feltro, ritraente la giovane Nezuko all'interno della propria cesta.

Il video, visibile in cima all'articolo, mostra l'artista giapponese Mushi Imo (むしイモ su YouTube) al lavoro sulla Figure. Il pupazzo attualmente non è in vendita, ma il successo riscosso dal video - ormai vicino al milione di visualizzazioni - starà sicuramente convincendo altri artisti a lavorare su prodotti del genere.

Nezuko Kamado è la sorella di Tanjiro Kamado, l'ammazzademoni protagonista della serie di Studio Ufotable Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. L'anime, tratto dal manga di Koyoharu Gotouge, è recentemente diventato virale grazie al superbo episodio 19, attualmente valutato con un 9,9/10 sul sito web IMDB.

L'amore della fanbase dell'anime per Nezuko deriva soprattutto dalle tenerissime scene ritraenti la protagonista in versione chibi. Nonostante la trasformazione in demone infatti, la sorella di Tanjiro è riuscita a rimanere cosciente ed ha acquisito la capacità di trasformarsi in una bambina. Nel corso della serie, questo potere l'ha aiutata più volte a rimanere nascosta o ad evadere gli attacchi dei nemici.

