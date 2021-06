Demon Slayer: la storia di Tanjiro torna a teatro, ecco il trailer del nuovo spettacolo

La popolarità della serie Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba sembra inarrestabile, tra il successo ottenuto con l'uscita della pellicola Infinity Train, e numerosi annunci riguardo svariati progetti, come un nuovo spettacolo live action che debutterà nei primi mesi del 2022.

Negli ultimi anni in Giappone sta crescendo sempre di più la passione per adattamenti a teatro di alcune delle opere manga e anime più apprezzate, e naturalmente dopo l'accoglienza ottenuta dal primo spettacolo del 2020 il regista Kenichi Suemitsu, insieme allo stesso cast di attori, tornerà con Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba the 2nd: Bonds. Dopo la diffusione di un poster ritraente tutti i personaggi, la compagnia ha pubblicato il breve trailer che potete vedere in calce alla notizia.

Da subito si nota una particolare fedeltà nei confronti dei design originali, non solo dei protagonisti, ma anche dei Nove Pilastri, di Muzan Kibutsuji e Rui, rispettivamente antagonista della serie intera e principale nemica dell'arco narrativo del monte Natagumo. Ryota Kobayashi tornerà nel ruolo di Tanjiro Kamado, così come Akari Takaishi, Keisuke Ueda e Yugo Sato in quelli di Nezuko, Zenitsu e Inosuke. La compagnia ha già aperto i preordini dei biglietti per assistere all'esibizione che debutterà al Galaxy Theatre di Tokyo il 7 agosto, prima di spostarsi il 15 al Teatro delle arti di Umeda ad Osaka, e tornare nel Tachikawa Stage Garden della capitale fino al 31.

Ricordiamo che all'Aniplex Fest ci saranno importanti novità su molti franchise, tra cui Demon Slayer, e vi lasciamo ad un fantastico cosplay dedicato al Pilastro Shinobu Kocho.