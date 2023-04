Demon Slayer: tutta la storia di Yoriichi, il cacciatore di demoni più forte

Con l'inizio di Demon Slayer stagione 3 sono apparsi nuovi personaggi. Uno di questi è una figura leggendaria che ha dato praticamente i natali ai cacciatori di demoni, una figura che i lettori del manga già conoscono bene. Andiamo alla scoperta di tutta la storia di Yoriichi Tsugikuni, il cacciatore di demoni più forte in assoluto.

Yoriichi è nato nel clan Tsugikuni con un fratello gemello, Michikatsu. I due però differivano molto e già da bambini, 500 anni prima degli eventi narrati in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, si intuivano diverse differenze. Alla nascita, il marchio sulla sua fronte sancì che Yoriichi fosse portatore di sventura e soltanto grazie alle preghiere della madre Akemi fu salvato, anche se confinato in una piccola stanza e poi destinato a un convento. Mentre Michikatsu fu allenato e cresciuto a dovere, Yoriichi fu quasi imprigionato, eppure era dotato di una forza fisica straordinaria e riusciva a vedere il "mondo trasparente", ovvero la vera natura dei corpi nemici.

Yoriichi decise di diventare un samurai, anche se sbeffeggiato da Michikatsu, ma proprio in quel momento il gemello reputato inferiore mostrò la padronanza degli stili di respirazione, all'epoca ancora sconosciuto. Dopo la morte della madre, Yoriichi decise di scappare e non si fece vedere più per diverso tempo. Durante la sua fuga incontra Uta, una ragazza di cui si innamora e che sposa, purtroppo però Kibutsuji Muzan la troverà e la ucciderà insieme al bambino che portava in grembo, lasciando Yoriichi solo. Quell'evento lo riportò a cercare la via della spada, portandolo a rincontrare anche il fratello Michikatsu.

Da lì nacque la generazione di spadaccini più potente di sempre, con i cacciatori di demoni che impararono gli stili di respirazione a partire dalla Respirazione del Sole di Yoriichi. Poco tempo dopo, ormai uomo, Yoriichi incontra Kibutsuji Muzan e, in pochi istanti, rese il demone incapace di attaccare e lo portò vicinissimo alla sconfitta grazie alle sue capacità uniche e sovrumane. Muzan scampò alla morte, fuggendo, con Tamayo che riuscì a liberarsi del giogo del suo padrone proprio in quel momento. Il viaggio di Yoriichi continuò e lo portò a incontrare gli antenati di Tanjiro, in alcuni incontri visti nei sogni del protagonista di Demon Slayer, e a passare le danze derivate dalla Respirazione del Sole.

Arrivato alla veneranda età di 80 anni, superando quindi il limite di 25 anni che solitamente viene imposto a chi viene marchiato da una forza superiore, diventa cieco e affronta il fratello Michikatsu, ormai trasformatosi nel potentissimo demone Kokushibo. Nonostante l'anzianità, si accorse subito di ciò che era diventato il fratello, e lo attaccò in un istante, ma senza riuscire a ucciderlo. Kokushibo si preparò a contrattaccare, ma non era più necessario: Yoriichi morì in quell'istante, illeso e senza essere sconfitto. Così morì il cacciatore di demoni più forte, che ha lasciato dietro di se la bambola Yoriichi modello zero apparsa in Demon Slayer 3x02, oltre a un'eredità che sta riaffiorando in Tanjiro.