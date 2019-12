Demon Slayer e lo Studio Ghibli s'incontrano in una splendida fan-art

Giunti oramai alla fine del 2019 è arrivato il momento di fare alcuni conti, e i risultati sembrerebbero privilegiare Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, manga concretizzatosi grazie al lavoro di Koyoharu Gotoge che ha visto anche il sopraggiungere di un'adattamento anime largamente apprezzato dal pubblico.

Già solo lo scontro tra Demon Slayer Kimetsu no Yaiba e ONE PIECE dovrebbero dare un'idea dell'importanza che l'opera cartacea ha saputo guadagnarsi nel panorama dell'industria nel corso di questi ultimi mesi, ma se ciò non dovesse essere abbastanza ci sono sempre i fan stessi a poter testimoniare la qualità dell'opera.

Di occasioni per parlare di apprezzate fan-art o fantastici cosplay ce ne sono state parecchie, ma questa volta ad essersi guadagnato l'attenzione dei riflettori troviamo l'artista Twitter @minminzo3, il quale ha deciso di dar forma a un apprezzato crossover in cui Demon Slayer si è fuso con incredibile armonia al mondo di Il mio vicino Totoro, il tutto con uno stile di disegno che attinge a piene mani dalle opere dello Studio Ghibli. L'adorabile mash-up - visionabile a fondo news - vede i nostri Tanjiro, Nezuko, Kamado e Inosuke cavalcare allegramente il corpo di un ancor più sorridente Totoro, un quadretto assai diverso da quello a cui Demon Slayer ci ha oramai abituati.

Ricordiamo a tutti i nostri lettori che sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra recensione dell'anime Demon Slayer Kimetsu no Yaiba.