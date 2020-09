Demon Slayer: lo studio Ufotable celebra il compleanno di Zenitsu con un nuovo artwork

Nel corso di questi ultimi anni, sulla scena sono andate affacciandosi innumerevoli produzioni animate e cartacee che hanno saputo conquistare l'attenzione di un pubblico vastissimo, ma tra i tanti è indubbio che Demon Slayer sia divenuto uno dei franchise più di successo, nonostante una partenza tutt'altro che scoppiettante.

In una prima fase, infatti, il manga ha saputo attirare a sé una nicchia di appassionati che però, in termini meramente numerici, apparivano ben al di sotto delle iniziali aspettative. Il passaparola generale e il sopraggiungere dell'adattamento animato hanno però contribuito a far esplodere il prodotto, ancora oggi sulla bocca di moltissimi appassionati, come visionabile tramite i cosplay e le fan art che popolano i social.

In particolare, proprio i personaggi della serie si sono rivelati come le vere colonne portanti della produzione, sia per il loro carisma che per il proprio character design. Ebbene, recentemente si è tenuto il compleanno dell'amato Zenitsu, personaggio ben noto ai fan soprattutto per il suo atteggiamento e comportamento. Per festeggiare l'evento, i ragazzi dello studio Ufotable hanno quindi deciso di pubblicare un nuovo artwork a tema, simpatico lavoro visionabile a fondo news che vede Zenitsu sul punto di dover fare i conti con il destino avverso, anche nella sua giornata più importante.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che proprio in queste ultime ore sono state presentate delle sneakers personalizzate a tema Demon Slayer da oltre 400 euro.