Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba si è concluso, ecco le parole di Studio Ufotable!

La prima stagione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba si è conclusa col botto, grazie ad un buon episodio che ha gettato le basi per il film che vedremo nel 2020. Nella giornata di ieri comunque, Studio Ufotable ha deciso di ringraziare i fan per il supporto mostrato negli ultimi mesi, condividendo un bellissimo artwork dedicato ai 4 protagonisti.

Come potete vedere in calce all'articolo, lo studio di animazione ha ringraziato il pubblico scrivendo: "Oggi va in onda l'episodio 26 di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Grazie a tutti per averci guardato!". Per concludere, lo staff ha condiviso un link per l'acquisto dell'ultima uscita Blu-Ray della prima stagione.

Demon Slayer è stato senza dubbio l'anime più discusso del 2019, soprattutto per via del gigantesco apprezzamento ricevuto dal pubblico. Dopo aver letteralmente messo sotto sopra Twitter con l'uscita dell'episodio 19, l'anime ha continuato a sfornare puntate di altissimo livello, rendendo giustizia al manga di Koyoharu Gotouge.

Il successo riscosso dalla serie ha fatto si che venisse confermata una seconda stagione ancora prima della messa in onda del finale. Nel corso dell'episodio 26 poi, Studio Ufotable ha confermato che il prossimo arco narrativo sarà coperto da un film di animazione pronto a debuttare nel 2020.

