Demon Slayer: uno stuntman ricrea le fantastiche tecniche di Tanjiro e Inosuke

Diventato in poco tempo uno dei manga più venduti in tutto il mondo, anche grazie alla ben realizzata serie anime, Demon Slayer Kimetsu no Yaiba ci ha da subito abituati a scene di azione, incredibili combattimenti all'arma bianca e a tecniche peculiari che caratterizzano tutti i personaggi principali.

Uno stuntman, e naturalmente appassionato della serie creata da Koyoharu Gotōge, ha deciso quindi di ricreare durante i suoi allenamenti alcune delle sequenze di combattimento viste nell'anime. Potete vedere diverse tecniche di Tanjiro e Inozuke ricreate da Nick Pro con tanto di katana. Il fan ha più volte confermato, sui video caricati sul suo canale YouTube, di essere un grande appassionato anime, e ha invitato i suoi iscritti a consigliargli altre tecniche viste negli anime da riproporre nella vita reale.

Tra tutte le mosse inserite nel video, viene mostrata anche la Ruota d'Acqua, seconda delle dieci tecniche apprese da Tanjiro grazie alla Respirazione dell'Acqua, insegnata al protagonista da Sakonji, pilastro dell'Acqua prima dell'attuale Giyu.

Ricordiamo che il nuovo film dedicato alla serie, Demon Slayer: Infinity Train è stato mostrato in un trailer, e che arriverà nelle sale il prossimo 16 ottobre. Inoltre, nonostante il manga si sia concluso con il capitolo 205, sono già previste nuove Light Novel.