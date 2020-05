Demon Slayer, successo stratosferico anche in Italia: è tra i manga più venduti

Continua il grande successo di Demon Slayer: questa volta il celebre manga di Koyoharu Gotouge è riuscito ad entrare nella top 10 delle opere più vendute in Italia, superando la concorrenza e arrivando in nona posizione.

A dare la notizia è la casa editrice Star Comics, con un messaggio condiviso sulla sua pagina Facebook, in cui rivela a agli appassionati della storia di Tanjiro e dei suoi amici, che il settimo volume del manga è arrivato tra le dieci opere di narrativa straniera più vendute in Italia. La lista è presente nelle pagine de La Stampa e La Repubblica, permettendo così ai suoi lettori di scoprire quali sono stati i libri e i fumetti più apprezzati dal pubblico italiano.

Il volume è stato venduto a partire dallo scorso 8 aprile, mostrando una parte di storia che non è ancora stata trasposta nell'anime prodotto da Ufotable e composto da 26 episodi, mentre le vicende successive saranno raccontate grazie ad un film di animazione, che sarà trasmesso il prossimo 16 ottobre. Nel frattempo in Giappone è stato pubblicato il capitolo 205, concludendo così le vicende dei protagonisti, come avete potuto leggere nella nostra notizia sul finale di Demon Slayer, opera conosciuta in patria come Kimetsu no Yaiba.