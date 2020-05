Demon Slayer è il più grande successo degli ultimi 25 anni, questi numeri lo dimostrano

Nessuno si aspettava un'esplosione simile dopo un anime, eppure Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ci è riuscito. Da quando è terminata la produzione di Ufotable, che proseguirà con il film Demon Slayer Movie: Infinity Train, il manga ha iniziato a vendere cifre davvero elevatissime capaci di farlo competere con ONE PIECE.

È di ieri la notizia che Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha raggiunto le 60 milioni di copie stampate, cifre impossibili da pensare lo scorso anno quando ne aveva circa cinque. Questi vengono uniti a una tiratura iniziale del volume 20, a breve in vendita in Giappone, che raggiunge le 2,8 milioni di copie.

Partiamo da quest'ultimo numero: tolte poche opere, ovvero ONE PIECE, Slam Dunk e Dragon Ball, è la cifra più alta mai raggiunta. Weekly Shonen Jump quindi conferma ancora una volta di essere una vera e propria fucina di successi commerciali. Il secondo dato è però quello che conferma come Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba sia il successo più grande degli ultimi 25 anni.

La tiratura di 60 milioni per i primi 20 volumi non ha rivali in questo lasso di tempo. ONE PIECE raggiunse i 55 milioni di copie soltanto al tankobon numero 21, mentre Yu degli Spettri arrivò a 50 milioni con 19 volumi. Solo Slam Dunk e Dragon Ball competono con Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, facendo numeri estremamente simili. Il grafico in calce offre una panoramica sulle tirature, con i nomi dei manga in giapponese, dei titoli di Weekly Shonen Jump degli ultimi anni.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba si concluderà con il volume 23 e quindi difficilmente potrebbe battere il record di Slam Dunk, che è il manga più veloce ad aver raggiunto una tiratura di 100 milioni di copie (raggiunte con 31 volumi).